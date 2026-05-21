Один человек из семи пострадавших в ДТП под Заводоуковском находится в тяжелом состоянии

"Лада" и "Хонда" столкнулись сегодня в восьмом часу утра на трассе Тюмень-Омск под Заводоуковском, на месте медики оказали помощь 8 пострадавшим. 6 пациентов доставлены в приемное отделение Областной больницы №12 (Заводоуковск).

"4 пациента в удовлетворительном состоянии направлены на амбулаторное лечение, 2 - госпитализированы в профильные отделения, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние: средней степени тяжести и тяжелое", - рассказали о пострадавших в депздраве.

Ранее в ГАИ сообщили, что в "Ладе" ехали водительи. пассажир - жители Новой заимки, в "Хонде" - было четыре пассажира, предположительно, воитель вез их из Тюмени в село Казанское.