Один из замов главы Тюмени решил уйти в отставку

Заместитель главы Тюмени, директор департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрий Иванов принял решение покинуть должность по собственному желанию, сообщил глава города Максим Афанасьев.

глава отметил, что Иванов много лет возглавлял департамент, обладал четким пониманием того, как должна развиваться Тюмень, и активно работал с командой единомышленников над улучшением качества городской среды. Под его руководством велась работа по созданию и внедрению местных и региональных нормативных документов. Он эффективно взаимодействовал с правительством Тюменской области, крупными застройщиками и представителями строительной отрасли, принимая взвешенные и своевременные решения.

"Благодаря его усилиям Тюмень заняла лидирующие позиции по объёму ввода жилья, по созданию комфортной городской среды, при его активном участии был создан центр стратегического развития "Сибирь". Исполнение обязанностей директора департамента временно возложено на Светлану Кареву. Благодарю Дмитрия Иванова за его вклад в развитие города и желаю ему дальнейших успехов в профессиональной деятельности!" - написал в своих каналах Афанасьев.