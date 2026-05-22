Планетария не будет - арендатор тюменской бани решил отказаться от здания

Круглая баня Тюмени не может быть приспособлена под планетарий, так как необходимые для реализации проекта изменения в конструктивах здания недопустимы из-за охранного статуса объекта, арендатор уже подал заявление на расторжение договора, сообщила директор городского департамента имущественных отношений Ольга Федоренко.

Арендатор бани - ОО "Планетарий 1" - провел работы по сохранности объекта, но готов расторгнуть договор.

"Когда были проведены противоаварийные работы, стало ясно при проектировании, что данный объект не сможет быть приспособлен под то место, которое ранее планировалось - планетарий - без нарушения целостности этого объекта, без повреждения объектов охраны этого памятника. Поэтому арендатор подал заявление о расторжении договора", - пояснила ситуацию Федоренко на заседании постоянной комиссии в Тюменской гордуме.

Отвечая на вопросы депутатов о том, можно ли снять с бани статус памятника регионального значения, из-за которого от объекта, со слов депутатов, отказывается уже шестой арендатор, Федоренко ответила, что это сделать практически невозможно. "Когда встал вопрос вообще о существовании данного здания, тогда горожане выступили против того, чтобы его сносили. И именно по массовым обращениям граждан в то время было принято решение о придании ему статуса памятника. Идея горожан была первостепенна для того, чтобы это здание признать памятником. Снять статус памятника практически невозможно", - сообщила Федоренко.

Поо словам руководителя департамента, администрация города, возможно, будет искать нового арендатора, чтобы вовлечь объект в оборот и приспособить для современных нужд.

Статус охранного объекта круглая баня приобрела в 2016 году. Здание является единственным памятником конструктивизма, сохранившимся в Тюмени, и одной из трех построек этого рода в России. Две ее сестры-близнеца находятся в Санкт-Петербурге. Все бани-шайбы построены ленинградским архитектором, лауреатом Государственной премии СССР Александром Никольским.