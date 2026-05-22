Более 175 тысяч детей в Тюменской области отдохнут и поработают за лето

Планы по детскому отдыху и занятости школьников в предстоящие каникулы обсудили в правительстве Тюмеской области на очередном заседании межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей.

Принять юных тюменцев готовы 673 детских лагеря и центра, доложил директор областного департамента социального развития Дмитрий Грамотин. Планируется, что летом 2026 года всеми формами отдыха и занятости будет охвачено в общей сложности 175 тысяч ребят.

"Мы сохранили все льготные программы детского летнего отдыха и оздоровления, в том числе для ребятишек в трудной жизненной ситуации и детей участников специальной военной операции", – подчеркнул губернатор Александр Моор.

В преддверии летнего сезона все детские лагеря и центры будут тщательно проверены, а их персонал уже проходит инструктаж и необходимое обучение, отметили в своих докладах руководители региональных структур Росгвардии, Роспотребнадзора и МЧС России.

Президент Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" Лариса Шилова подчеркнула, что особое внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров вожатых. Очное и дистанционное обучение, а также интенсивные курсы по этой специальности прошли более 250 человек. Свою квалификацию повысили свыше 150 вожатых.

По словам Ларисы Шиловой, для ребят, которые будут отдыхать в детских лагерях и центрах, разработана интересная программа. В нее включена, например, патриотическая акция "СВОих не бросаем", в рамках которой юные тюменцы смогут принять участие в изготовлении маскировочных сетей и написать защитникам Родины письма с добрыми пожеланиями.

Кроме того, дети из разных лагерей и центров смогут показать свои способности в рамках региональной военно-патриотической игры "Звезда Героя", детско-юношеского фестиваля самодеятельной песни "Попутного ветра!" и спартакиады по пожарно-прикладному спорту "Герои рядом".

В заседании комиссии в режиме видео-конференц-связи приняли участие представители всех муниципальных образований региона.