Центральные улицы Тюмени в субботу перекроют из-за полумарафона

23 мая Тюмень проведет крупнейший всероссийский полумарафон России – Забег.РФ, который объединит около трех тысяч бегунов. В день проведения мероприятия на ряде улиц Тюмени планируется ограничить движение.
С 6 до 14 часов автовладельцы не смогут проехать:
- по участку улицы Республики – от ул. Челюскинцев до ул. Коммунистической;
- по участку улицы Ленина – от здания № 2 до ул. Челюскинцев;
- по участкам улиц Коммунистической – Ямской – Затюменской – Луначарского.
На участке Масловского взвоза от пересечения с улицей 25 Октября до набережной реки Туры с 7.00 21 мая до 16.00 23 мая ограничено движение транспорта.
