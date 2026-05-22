Фестиваль бега пройдет в Тюмени 23 мая

Тюмень отмечает свое 440-летие ярко: бегом, скоростью и энергией! В субботу, 23 мая, у мультицентра "Контора пароходства" стартует Фестиваль бега — событие, объединяющее Всероссийский полумарафон, Забег РФ и Тюменский полумарафон.
Расписание стартов:
- 10:00: 1 км — лёгкий старт, чтобы разогреть мышцы и зарядиться позитивом;
- 11:00: 10 км и 21,1 км — для тех, кто привык побеждать и ставить рекорды;
- 11:30: 5 км — золотая середина для бегунов любого уровня;
- 12:00: церемония награждения победителей на длинных дистанциях — аплодируем чемпионам;
- 14:00: 500 м — идеальный старт для детей (от 6 лет);
- 14:30: 3 км — почувствуйте ритм большого города на бегу;
- 15:00: красочный забег на 1 км — праздник, который запомнится надолго.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru