Тоболяков пригласили познакомиться с Программой поддержки сообществ в игровом формате

25 мая в 17 часов мультицентре "Моя территория" в Тобольске (ул. Красноармейская, 6/4) пройдет мероприятие "Свои в деле". Участники в формате игры и живого общения познакомятся с Программой поддержки сообществ, узнают, как получить поддержку для своей инициативы, и смогут сразу заявить о своем проекте. Участие бесплатное, необходима регистрация в группе ВКонтакте "Мультицентр "Моя территория" | Тобольск".

Событие ориентировано на активных молодых жителей Тобольска. Участники смогут напрямую пообщаться с представителями программы, найти единомышленников, проверить свою идею и сделать первый шаг к ее реализации.

С 17:00 до 17:30 пройдет регистрация, где каждому участнику выдадут цветной браслет. Цвет обозначит роль и интерес: зеленый — есть идея или проект; желтый — хочется участвовать, но идеи пока нет; серый — участие ради знакомства и атмосферы. Затем ведущий подробно расскажет о программе вечера.

В 17:30 для участников проведут интерактивные игры "Да / Нет / Огонь" и "Найди свою команду". Они помогут познакомиться друг с другом, найти единомышленников и легче погрузиться в общую атмосферу.

С 18:05 до 18:45 гостей ждет кофе-пауза: можно свободно пообщаться, потанцевать, перекусить и просто отдохнуть. А в 18:45 начнется финал: участники сделают общее фото, а после смогут подать заявки на участие в Программе поддержки сообществ.

На протяжении всего события будет работать "Свидание с идеей" — открытая зона общения, где участники смогут задать вопросы о программе, обсудить свою инициативу, получить первичную обратную связь и узнать, как подать заявку, - сообщает Мегатюмень.

— Мы создали все условия, чтобы участники оказались на комфортной площадке для принятия решений и поиска команды. Здесь каждый сможет понять, чего он хочет, и развить свою идею от стадии "просто хочу" до полной реализации в Тобольске. Мы стремимся погружать участников аккуратно — через игры и живое общение, без скучных лекций и формальных практик, — рассказала Анастасия Кулешова, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске.

18+