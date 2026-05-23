За месяц продажи кондиционеров в Тюмени выросли почти на половину

По сравнению с мартом 2026 года в Тюмени выросли продажи кондиционеров на 45%. В сегменте устройств на ресейле динамика оказалась даже заметнее: кондиционеры "с рук" продавались на 50 % чаще.

Как рассказали в "Авито услугах" и "Авито товарах", тюменцы активно готовятся к лету, стараясь обновить технику до наступления пиковых температур и возможного сезонного подорожания. Средняя стоимость кондиционера в апреле составила около 15,5 тыс. рублей, что на 8 % ниже, чем месяцем ранее.

Быстрорастущими категориями среди новых устройств стали напольные кондиционеры (продажи выросли в 2,4 раза) и мобильные модели - плюс 75 %. Кроме того, продажи сплит-систем увеличились на 40 %, настенных — на 38 %.

Спрос на услуги по ремонту кондиционеров вырос на 78 % за год. Пользователи предметно ищут специалистов под конкретные задачи — от экспресс-диагностики до сложного ремонта с заменой ключевых узлов. За поиском утечки фреона тюменцы стали обращаться почти в пять раз чаще, чем годом ранее.

Еще один показатель — рост спроса в разрезе производителей. В апреле 2026 года по сравнению с прошлым годом интерес к обслуживанию кондиционеров Ballu вырос в 2,3 раза, к технике Hisense — на 55 %, а к ROYAL Clima — на 53 %, - сообщает Тюменская линия.