Патриотический отряд "СВОИДЕТИ" вовлекает тюменских подростков в волонтёрскую деятельность

15:34 23 мая 2026
Тюменский проект "Патриотический отряд "СВОИДЕТИ" стал одним из победителей городского конкурса "Инициатива". Он ориентирован на детей, состоящих на различных видах профилактического учета. Он был разработан в рамках авторской программы "Импровизация" ведущим специалистом по работе с молодежью многогофункционального центра "Дзержинец" Натальей Сидоровой. Патриотический отряд "СВОИДЕТИ" действует в Тюмени уже на протяжении двух лет и включает ребят в возрасте от 14 до 17 лет.

"В отряде мы занимаемся волонтерской деятельностью, помогаем в организации различных мероприятий на городских площадках. Также ребята являются активистами Движения первых, поэтому мы организуем мероприятия в районе многофункционального молодежного центра. Основная цель — вовлечь учащихся, состоящих на различных формах учета, в добровольчество", — поделилась Наталья Сидорова.

Поддержка, полученная по итогам конкурса "Инициатива", позволит подготовить подарки для детей, к которым будут приходить представители патриотического отряда "СВОИДЕТИ" с квестами, квизами на тему добровольчества. Основная задача, по словам ведущего специалиста "Дзержинца", - способствовать расширению кругозора школьников об истории, культуре, традициях малой Родины и страны в целом.

"Сейчас ребята из патриотического отряда "СВОИДЕТИ" помогают проводить голосование по благоустройству городской среды. Перед Днем Победы они ездили на кладбища, приводили в порядок памятники. Обо всем этом наши ребята рассказывают школьникам, тем, кто посещает занятия в учреждениях дополнительного образования, чтобы развивать у подростков активную жизненную позицию", — добавила Наталья Сидорова.

Летом ребята будут работать в "Отрядах мэра" помощниками инструкторов по противопожарной безопасности и проводить в пришкольных лагерях тематические квесты. Так, школьникам в интерактивной форме расскажут о действиях при пожарах и оказании первой помощи, - сообщает Тюменская линия.

