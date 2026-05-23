В день Последнего звонка в Тюмени ограничат продажу алкоголя

В Тюменской области праздник отметят около 37 тысяч выпускников школ.
Последний звонок для выпускников школ прозвучит 26 мая. В Тюмени в этот день запретят розничную продажу алкоголя. Постановление подписал глава города Максим Афанасьев. Согласно документу, табу будет действовать и в юбилейный День города, который будем отмечать 25 и 26 июля.
Ограничения соответствуют постановлению регионального правительства №555. Согласно им, в праздничные дни продавать спиртное можно в магазинах беспошлинной торговли. Кроме того, в местах общепита разрешат наливать пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху.
Напомним, что 1 июня начнется основной период ЕГЭ для 11-классников, 2 июня – ОГЭ для девятиклассников, - сообщает Вслух.ру.
