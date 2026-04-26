В России насчитывается около 12–13 тысяч человек с гемофилией

Заболевание, которое раньше приводило к инвалидности уже в детском возрасте, теперь успешно контролируется государством через программу "14 высокозатратных нозологий". Врачи перешли от экстренной помощи к профилактическому лечению, что позволяет пациентам вести полноценный образ жизни.

"Раньше средняя продолжительность жизни больных с этим диагнозом составляла около 20 лет, а к 12 годам 90% пациентов были инвалидизированы. Сегодня же показатели практически сравнялись с продолжительностью жизни здоровых людей и достигла 76 лет", — рассказал врач-гематолог Владислав Клюхин.

Вопреки распространенному мнению, люди с гемофилией не рискуют жизнью из-за случайного мелкого пореза. Основная опасность болезни заключается в спонтанных кровотечениях в суставы, мышцы и внутренние органы, которые могут происходить даже без видимых травм. Именно такие процессы без своевременного лечения приводят к разрушению организма.

Главная угроза кроется в повторных кровоизлияниях в суставы и мышцы, внутренние органы и головной мозг.