Госавтоинспекция усилила профилактику среди тюменских велосипедистов

Социальная кампания по безопасности дорожного движения #Велобезопасность, направленная на безопасность велосипедистов, проводится в Тюменской области.
- Велолюбителей с каждым годом становится больше, Госавтоинспекции важно, чтобы они были законопослушными участниками дорожного движения, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.
Особое внимание будет уделено юным велосипедистам. В школах пройдут уроки велобезопасности и флешмобы "По переходу - пешком!". Главное ошибкой велосипедистов остается проезд пешеходных переходов не спешившись, - сообщает
Госавтоинспекция Тюменской области.
