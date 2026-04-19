Жительницам Тюмени объяснили, почему важно не переживать по мелочам

Тюменцев предупредили о пагубных последствиях стресса для женского здоровья. По словам опытного врача-гинеколога Галины Рюминой, одним из возможных и довольно опасных итогов нервного напряжения может стать рост миом.

– Полгода назад я начала наблюдать пациентку в возрасте 26 лет. На одном из приемов во время проведения УЗИ было замечено небольшое образование. Чтобы лучше его исследовать, девушка была направлена на МРТ, в ходе которого выяснилось, что найденное новообразование является миомой на ножке, – рассказала врач-гинеколог Галина Рюмина.

Миома на ножке – это доброкачественная опухоль матки, которая фиксируется на стенке органа с помощью тонкого мышечного "стебля". По словам специалиста, в данном случае "ножка" может перекрутиться в любой момент, что в свою очередь может привести к острым болям и некрозу миомного узла, - сообщает Мегатюмень.

– Девушка была направлена на консультацию к хирургу. Спустя несколько месяцев после обнаружения проблемы ее прооперировали. Ситуация разрешилась благополучно. Но и сейчас я обращаю внимание своих пациенток, что сильные стрессы и нервы пагубно влияют на женский организм. Под его воздействием растут миомы и ослабевает сопротивляемость организма к опасным вирусам, – подчеркивает врач.