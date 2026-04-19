В Тюмени начала работу станция мониторинга пыльцы

В Тюмени заработала пыльцевая станция. Это уже будет 11 сезон совместного проекта центра аллергии "Парацельс" и ученых Тюменского государственного университета. Оборудование улавливает пыльцу и другие аллергены. Далее идет расчет их концентрации на один кубометр воздуха.

Уже получены первые данные пыльцевого мониторинга с 9 по 15 апреля.

"Похолодание днем (15 апреля были замечены снежинки) и минусовые ночные температуры не позволяют пыльце и кладоспориуму расти скачкообразно, но тенденция к нарастанию концентрации пыльцевых зерен в воздухе налицо. В спектре появились единичные пыльцевые зерна вяза и ясеня", - привела полученные результаты врач-аллерголог-иммунолог - координатор Общества аллергологов Тюмени Юлия Яснова.

Первые пыльцевые зерна попались в ловушку уже 10 апреля. В том числе ольхи, ивы, клена и тополя. Обычно пыление клена и тополя приходится на более поздние сроки, совпадая с пылением березы.

В целом, как сообщили в центре "Парацельс", облегчением для аллергиков весной являются дожди и похолодание. И напомнили, что людям с аллергией пора принимать препараты, рекомендованные лечащим врачом для контроля и предотвращения симптомов обострения, в ежедневном режиме, - сообщает Тюменская линия.