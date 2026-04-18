Врач объяснила, как мнимое затемнение может привести к ожогам и серьёзным заболеваниям

Врач-офтальмолог федеральной сети салонов оптики Анна Базовкина предупреждает, главная опасность дешевых аксессуаров без УФ-фильтра заключается в особенностях физиологии. За темным стеклом зрачок естественным образом расширяется. Если при этом линза не блокирует ультрафиолет, внутрь глазного яблока проникает колоссальный объем вредного излучения.

"Повышенное ультрафиолетовое воздействие бьет по всем структурам глаза. Это может привести к фотокератиту — ожогу роговицы, а также спровоцировать развитие катаракты или макулярной дегенерации сетчатки в будущем", — предупреждает Анна Базовкина.

Врач подчеркнула, что родителям стоит быть особенно внимательными при выборе очков для детей. Из-за сверхпрозрачности структур детского глаза они пропускают гораздо больше радиации.

Особое внимание качеству оптики должны уделять те, кто долго находится на открытом воздухе или в условиях повышенной инсоляции: водители, рыбаки, альпинисты и рабочие.

Как выбрать защиту

Проверить реальную степень защиты можно в профессиональных салонах оптики на специальном аппарате. При покупке офтальмолог советует ориентироваться на маркировку "UV 400" или "100% UV Protection" — это гарантия полной блокировки лучей.

Также важно различать категории фильтров по степени затемнения:

Категория 0–1: почти прозрачные или слабо затемненные линзы для пасмурной погоды и города при слабом солнце.

Категория 2: оптимальный вариант для повседневного ношения в средней полосе России и вождения.

Категория 3: лучший выбор для летнего отпуска и отдыха на пляже.

Категория 4: экстремально темные линзы, предназначенные исключительно для высокогорья и ледников.