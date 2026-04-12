Инсульты и черепно-мозговые травмы всё реже становятся приговором благодаря современной медицине

Мозг обладает колоссальным ресурсом для "перезагрузки" и в восстановлении помогает специальная реабилитация. В Тюмени пройти нейрореабилитацию можно в Областном лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель".

Главное отличие нейрореабилитации от обычного ЛФК заключается в комплексном подходе. Это не просто работа с мышцами, а восстановление всей нервной системы: памяти, речи и мышления.

"Над возвращением пациента к жизни трудится мультидисциплинарная бригада, куда входят не только врачи физической медицины, но и кинезиологи, психологи, логопеды и эрготерапевты. Последние помогают заново осваивать бытовые навыки, которые кажутся здоровому человеку естественными", - говорит главный врач учреждения Людмила Барсукова.

В арсенале медиков сегодня высокие технологии: роботизированная механотерапия с чувствительными датчиками, виртуальная реальность для тренировки координации и БОС-терапия. Последняя позволяет пациенту буквально видеть на экране компьютера, как работают его внутренние процессы, и учиться ими управлять — например, сознательно расслаблять спазмированные конечности. При этом эксперты подчеркивают: робот никогда не заменит человека. Машина лишь усиливает эффект, но именно врач контролирует психоэмоциональный фон и настраивает программу под конкретного пациента, - сообщает КП-Тюмень.

"Нейропластичность — способность мозга выстраивать новые связи — сохраняется в любом возрасте. У молодых людей физиологических резервов больше, но это не значит, что пожилым пациентам путь к восстановлению закрыт. Здесь своевременность начала реабилитации и упорство играют куда более важную роль, чем цифры в паспорте. Мы работаем даже в тех случаях, когда полное выздоровление невозможно, ставя целью максимально облегчить человеку быт и вернуть ему качество жизни", — отмечает Людмила Барсукова.