Тюменская Госавтоинспекция усилила внимание к подросткам

В апреле тюменским подросткам и их родителям сотрудники Госавтоинспекции вручат памятки об опасности управления транспортом, не имея водительских удостоверений, и покажут ролики с шоковым контентом.

- Многие родители недооценивают опасность управления мопедами, питбайками и даже автомобилями детьми, не достигшими нужного возраста и не имеющими соответствующего права. Взрослые сами покупают детям мототехнику и питбайки, сами учат их ездить на автомобилях. Сотрудники Госавтоинспекции вместе с педагогами и психологами будут убеждать родителей и самих подростков не делать ошибок на дороге, которые опасны для жизни. - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Открытки "Не садись, убьет", #НетПитбайкДетям будут вручены родителям и подросткам в ходе мероприятий в школах и профессиональных учебных заведениях. Наглядная агитация изготовлена в рамках региональной программы "Повышение безопасности дорожного движения", - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.