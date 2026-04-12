Вредны ли сахарозаменители, рассказали тюменцам

Заменители сахара добавляют в диетические газировки, йогурты и батончики: они в 180 раз слаще сахара, но почти не содержат калорий. Производители обещают контроль веса, однако эксперты предупреждают – некоторые исследования связывают подсластители с развитием диабета и рака.

– Однозначного ответа "полезны" или "вредны" здесь нет, – комментирует врач гастроэнтеролог диетолог Ирина Жаркова в интервью газете "Тюменская область сегодня". – Сахар вреден избытком калорий, а с подсластителями ситуация противоречива: они снижают калории в рационе, но вызывают другие вопросы.

По её словам, краткосрочные исследования подтверждают небольшое снижение веса в первые месяцы диеты при полной замене сахара. Кроме того, сахарозаменители могут уменьшать чувство голода.

Однако обнаружена связь между употреблением подсластителей и высокой массой тела, а также повышением риска диабета и сердечно сосудистых заболеваний. "Эти ассоциации могут быть обусловлены обратной причинностью: люди с избыточным весом чаще переходят на "диетические" продукты", – отмечает Жаркова.

Лариса Алхимова, химик, ассистент Школы естественных наук Тюменского государственного университета, объясняет, почему подсластители почти не дают калорий:

– Из за высокой сладости для сладкого вкуса нужно менее 6 мг вещества вместо 1 г сахара. К тому же синтетические подсластители не участвуют в энергетическом обмене: они вызывают реакцию рецепторов во рту, проходят ЖКТ без вмешательства в метаболизм и выводятся из организма.

При этом эксперт предупреждает о потенциальных опасностях: "Аспартам расщепляется на аминокислоты и метанол – токсин, который может накапливаться в печени и почках, превращаясь в формальдегид и муравьиную кислоту. Исследования на грызунах также показали связь сахарина с раком мочевого пузыря".

Екатерина Плешакова, врач диетолог Многопрофильного консультативно диагностического центра, прокомментировала возможные реакции организма, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Научно подтверждённого синдрома отмены нет, но возможны временные изменения со стороны ЖКТ – газообразование, нарушение стула, особенно у людей с чувствительным пищеварением. Если дискомфорт сохраняется, нужна консультация гастроэнтеролога, – сказала она.