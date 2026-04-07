Тюменцы после пасхальной службы смогут бесплатно добраться домой на городских автобусах

В ночь с 11-го на 12 апреля пройдет праздничное пасхальное богослужение. После пасхальной службы верующие смогут вернуться домой на городском транспорте. В 03:30 будет организована подача 4 автобусов, из них 3 автобуса вместимостью от 100 пассажиров и 1 автобус вместимостью от 150 пассажиров.

Проезд от Знаменского кафедрального собора (улица Семакова) будет бесплатным.

Получить информацию о работе пассажирского транспорта общего пользования города Тюмени можно по номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный).