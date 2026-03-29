Ранняя диагностика и лечение гепатита С позволяют избежать серьёзных осложнений

Гепатит С может привести к циррозу и раку печени. Своевременная диагностика и лечение могут предотвратить развитие этих осложнений.

Показателен случай, когда жена заметила у мужа небольшую желтушность склер. Сначала она связала это с переутомлением на работе, но со временем ее беспокойство только росло. Спустя несколько лет ей удалось убедить супруга обратиться к врачу.

Обследование выявило активный гепатит С. Пациент был направлен на лечение в ОИКБ. Благодаря своевременной диагностике и грамотно подобранной терапии болезнь удалось победить всего за три месяца: повторный анализ оказался отрицательным.

Мужчина полностью выздоровел.

Гепатит С часто протекает скрыто, но приводит к серьезным осложнениям. Именно поэтому так важно не игнорировать тревожные симптомы и регулярно проходить профилактические осмотры — это позволяет начать лечение вовремя и сохранить здоровье.

"Мы рады, что смогли помочь нашему пациенту и полностью излечить его от гепатита С. Эта история напоминает нам о важности своевременной диагностики и лечения инфекционных заболеваний. Регулярные медицинские осмотры, особенно для тех, кто находится в группе риска, могут спасти жизнь. Мы призываем всех быть внимательными к своему здоровью и не игнорировать симптомы. Если у вас есть вопросы или сомнения, обязательно обратитесь к врачу", - поделился заведующий отделением ГБУЗ ТО "Областная инфекционная клиническая больница" Сахавет Атрафович Абдуллаев.

Для профилактики инфекционных заболеваний, включая гепатит С, важно соблюдать следующие меры:

1. Регулярные медицинские осмотры. Проходите обследования регулярно, особенно если вы находитесь в группе риска (например, если у вас есть хронические заболевания печени или вы употребляете инъекционные наркотики).

2. Соблюдение личной гигиены. Мойте руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест. Избегайте контакта с кровью и другими биологическими жидкостями других людей.

3. Использование стерильных инструментов. Если вам необходимо сделать инъекцию или татуировку, убедитесь, что инструменты используются только один раз и в стерильных условиях.

4. Вакцинация. Вакцины могут помочь предотвратить некоторые инфекционные заболевания, включая гепатит В.

5. Безопасное сексуальное поведение. Используйте презервативы и избегайте случайных половых контактов, - сообщает АиФ-Тюмень.