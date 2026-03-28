Госавтоинспекция Тюмени проводит рейды по выявлению грубых нарушений на дорогах

18:16 28 марта 2026
Масштабные мероприятия, направленные на выявление грубых нарушений ПДД водителями: управление транспортом в состоянии опьянения и управления транспортом водителями-"бесправниками", проведут тюменские автоинспекторы.

"С приходом теплой погоды увеличиваются риски совершения ДТП с участием водителей, не имеющих права управления транспортом, а также водителями, управляющими транспортом под воздействием алкоголя. Подразделения Госавтоинспекции будут работать на опережение. Мы уже отстранили от управления транспортом более тысячи водителей-"бесправников", а также задержали почти полторы тысячи пьяных водителей. Надзорная деятельность в этом направлении будет активизирована", - рассказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Госавтоинспекция призывает общественность сообщать в органы внутренних дел информацию о таких нарушениях, это поможет спасти чьи-то жизни и здоровье.

