Кожные высыпания у детей остаются частой причиной обращений и тревог родителей

Врач скорой медицинской помощи Мария Колясникова назвала критерии, при которых промедление при сыпи у ребенка опасно для жизни.

Главный "красный флаг" – это геморрагические элементы. Если вы видите кровоизлияния, "звездочки", которые не исчезают при надавливании – это может быть признаком менингококковой инфекции или других опасных состояний. В таком случае счет идет на минуты".

Сыпь становится сигналом к вызову скорой, если она сочетается хотя бы с одним из следующих признаков:

• высокая температура, особенно если она не снижается жаропонижающими и сочетается с нарушением общего самочувствия (ребенок вялый, сонливый);

• судороги, рвота, потеря сознания или затрудненное дыхание;

• отек лица, губ, шеи или языка;

• резкое ухудшение состояния, отказ от еды.

"Обратите внимание, – акцентирует Мария Колясникова, – почти во всех случаях вы вызовете скорую не только на сыпь. Всегда будут и другие обстоятельства, которые станут истинной причиной вызова".

Большинство же сыпей, по словам медика, не требуют госпитализации и могут наблюдаться педиатром амбулаторно. К таким случаям относятся типичные инфекционные заболевания (ветрянка, скарлатина, краснуха, розеола), а также аллергические реакции.

"При аллергической реакции достаточно принять препарат против аллергии. Введение гормонов требуется только при генерализованной крапивнице, когда высыпаний очень много, или если присоединяется отек Квинке. Установить точный аллерген в рамках скорой помощи невозможно – это задача специалистов при плановом наблюдении, если только вы сами не связываете реакцию с конкретным продуктом или лекарством. Что касается атопического дерматита, здесь требуется комплексный уход, выявление триггеров обострения и наблюдение лечащего врача: мы не корректируем лечение", – объясняет врач.

Отдельное внимание Мария Колясникова уделила состоянию новорожденных и детей до года. Она напомнила, что акне, милии (крошечные белые или желтоватые узелки, появляющиеся из-за закупорки сальных протоков) или токсическая эритема (красные пятна, папулы или мелкие пузырьки, похожие на укусы насекомых) являются нормой. Даже потница, хотя и является отклонением от идеального состояния кожи, легко устраняется корректировкой температурного режима, - сообщает КП-Тюмень.