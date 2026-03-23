Автоинспекторы Тюмени разрабатывают весенние занятия по безопасности на дорогах

Сотрудники Госавтоинспекции проведут в школах массовые мероприятия с детьми и родителями перед началом весенних каникул. Важно довести до взрослых возможные риски ДТП с участием детей в качестве пешеходов, велосипедистов и самокатчиков.

"Ожидается, что более пяти тысяч школьников примут участие в "весенних" уроках безопасности дорожного движения. В ближайшее время начнутся массовое движение детей и подростков на различных средствах передвижения. Призываю родителей напомнить детям о соблюдении ПДД при управлении велосипедами, самокатами, электросамокатами, а также о недопустимости езды на мотоциклах и питбайках, не имея водительских удостоверений", - сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Вместе с представителями органов образования, руководителей органов власти и общественности руководители территориальных подразделений Госавтоинспекции примут участие в Единых родительских собраниях по безопасности на дорогах в онлайн-формате, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.