Более 1,5 тыс домов отремонтируют в Тюменской области до 2029 года

Более 1500 многоквартирных домов планируют отремонтировать в Тюменской области в ближайшие три года - департамент ЖКХ завершает формирование краткосрочного плана капремонта МКД в регионе на 2027-2029 годы.

Планы капремонта представили на стратегической сессии "Вопросы эффективной реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов: от подбора подрядных организаций до комплектации объектов ремонта". Мероприятие состоялось в рамках всероссийской конференции "Код сборки". На ней присутствовали действующие и потенциальные подрядчиками, начальник управления департамента ЖКХ Тюменской области Светлана Бондарук, директор Фонда капитального ремонта МКД Тюменской области Константин Самосватов, представители электронной площадки "Сбербанк-АСТ", на которой проводят аукционы по отбору подрядных организаций и местные производители и поставщики комплектующих для капремонта домов.

Объем ремонтных работ с каждым годом увеличивается примерно на 10%. На 2027-2029 годы будет более двух тысяч конструктивных элементов. Плюс полторы тысячи проектных работ. Для реализации этих планов нам необходимо привлечь ещё больше квалифицированных подрядчиков", - подчеркнул Константин Самосватов.

Подобные встречи с подрядчиками планируют проводить раз в квартал, уточнили в департаменте ЖКХ Тюменской области.