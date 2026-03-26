Евгений Миронов о "ЗапСибНефтехиме": хочется сделать фильм про такие проекты

В рамках IX фестиваля "Театр Наций" Тобольскую промышленную площадку "Сибура" посетил Евгений Миронов — художественный руководитель "Театра наций", советский и российский актёр, народный артист РФ, лауреат государственных премий. Это его второй визит на "ЗапСибНефтехим": впервые он побывал на предприятии десять лет назад, в период активного строительства комплекса.

"Это невероятно, что так качественно осуществляются идеи. Я приезжал 10 лет назад, меня это все восхищало, я видел, как здорово. То, что я увидел сегодня, - это уже другой уровень. Это настолько и технически, и визуально здорово, что хочется сделать художественный или документальный фильм про вот такие проекты. Я под большим впечатлением. Гордость берет за нашу страну", - отметил Евгений Миронов.

Тобольская промышленная площадка СИБУРа продолжает развиваться. В 2024 году здесь был открыт единственный в России научно-технический Центр пилотирования технологий, объединяющий разработки в области технологических решений, цифровизации, искусственного интеллекта и науки. Центр возглавляет доктор химических наук.

В 2027 году на территории "ЗапСибНефтехима" планируется запуск нового производства полипропилена (проект ДГП-2), что позволит создать дополнительно порядка 300 высокотехнологичных рабочих мест и даст возможность выпускать новые марки этого материала для различных отраслей промышленности: — от медицины до строительства.

Также народный артист РФ побывал на экскурсии в Тобольске, где посетил как крупные туристические достопримечательности города, Красную площадь и Тобольский кремль, так и объекты культурного наследия, социальные проекты, которые СИБУР совместно с правительством Тюменской области и администрацией города создает и восстанавливают в рамках программы "Тобольск настоящий".

"Видно, какое внимание здесь уделяется социальным проектам. Это понимание, куда развиваться городу, очень грамотное и профессиональное. Не просто причесать, привести в порядок, а понимать, что дальше, как это будет работать, какое количество туристов сюда будет приезжать", - подчеркнул Евгений Миронов.

С 2020 года Тобольск входит в топ-10 комфортных городов России в категории "средние города" рейтинга Минстроя, в 2024 году муниципалитет поднялся на 4-е место.

Многие городские проекты и мероприятия реализуются при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел", которой в этом году исполняется 10 лет. За это время в Тобольске реализовано более 200 проектов, участниками которых стали десятки тысяч жителей города, а по всей России — свыше 1,5 млн человек.

Одним из ключевых проектов "Формулы хороших дел" стал фестиваль "Театр Наций", впервые он прошел в Тобольске в 2016 году. За это время фестиваль стал важной частью культурной жизни города и точкой притяжения для зрителей и профессионального театрального сообщества.

До 29 марта в рамках фестиваля на сцене Тобольского драматического театра будут идти показы спектаклей по произведениям современных авторов, а также режиссёрские лаборатории. Мероприятия продолжают традицию культурного диалога между столицей и регионами и укрепляют статус Тобольска как значимого центра театрального искусства в Сибири.