Школу креативных индустрий для предпринимателей и самозанятых проведут в Тюмени в пятый раз

"Тюменская школа креативных индустрий" с 8 апреля по 29 мая пройдет в Тюмени, набор на обучение 160 предпринимателей и самозанятых уже начался, сообщили в ТАРКИ.

В этом потоке всё обучение построено вокруг одной суперважной темы — продажи. С участниками проекта будут работать 20 топовых экспертов-предпринимателей. 99% из них — тюменцы, которые выросли в этой экосистеме и теперь покоряют федеральные площадки, такие как "Российская креативная неделя".

Практика, а не вода: разбор кейсов — от анализа KPI и поиска целевой аудитории до каналов продаж, ценообразования и применения искусственного интеллекта. И про меры государственной поддержки.

Лучшие ученики школы получат уникальный шанс отправиться в бизнес-миссию в Сербию. Русский дом в Белграде готов принять делегацию, помочь с организацией презентаций и сопровождать на всех этапах. Около 15 счастливчиков смогут представить свои креативные продукты на международной арене.

В финале обучения лучшие из лучших получат гранты на товары и услуги, гарантии на продвижение продукции на городских площадках к 440-летию Тюмени.

Как попасть в школу? Приём заявок уже проходит до 3 апреля.