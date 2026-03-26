Сайфитдинов: Общественная палата региона – важнейший институт гражданского общества

Состоялось первое заседание нового состава Общественной палаты Тюменской области V созыва. В заседании приняли участие губернатор региона Александр Моор, спикер Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов, главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, представители органов власти, общественных организаций и муниципалитетов.

В своем выступлении Александр Моор отметил, что в обновленный состав вошли представители общественных объединений, некоммерческих и религиозных организаций, муниципальных образований, участники специальной военной операции, увеличилось число молодежи, что свидетельствует о преемственности поколений в решении важных вопросов экономического и социального развития региона, вовлеченности жителей в общественную жизнь. По его словам, главная задача Общественной палаты – быть мостом между людьми и властью, поддерживать инициативы.

Приветствуя участников заседания, председатель регионального парламента Фуат Сайфитдинов назвал формирование нового состава важным этапом развития гражданского общества. "Общественная палата всегда была и остается важнейшим институтом гражданского общества. Она обеспечивает взаимодействие общественных организаций и органов госвласти. В условиях современных вызовов особенно важно сохранять это единство и укреплять диалог между обществом и государством", - подчеркнул Сайфитдинов.

По словам парламентария, за годы совместной работы между депутатами и членами Общественной палаты сложились деловые, конструктивные взаимоотношения. Члены палаты участвуют в законотворческом процессе, в заседаниях регионального парламента, комитетов и рабочих групп. Общественники имеют право вносить законодательные инициативы и давать экспертную оценку законопроектов.

Фуат Сайфитдинов:

Обновленному составу предстоит работа над усилением роли общественного контроля, поддержкой социально ориентированных инициатив, развитием добровольчества и благотворительности. Впереди у нас очень важный электоральный период – выборы в законодательные органы власти России и субъектов РФ. Вместе мы должны быть максимально открыты для людей, слышать их запросы, объективно анализировать проблемы и помогать в их решении. Наша общая задача – сделать все возможное, чтобы помочь нашим землякам.

Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко убежден, что задача любой власти – слышать людей и действовать в их интересах. Именно Общественная палата является одним из ключевых институтов, обеспечивающих эту связь.

В ходе заседания избрали руководящие органы, утвердили структуру палаты, сформировали состав постоянных комиссий и рабочих групп. Председателем Общественной палаты вновь избран Геннадий Чеботарев, его заместителем стал Евгений Воробьев. Участники обсудили самые актуальные направления своей деятельности, в том числе речь шла о поддержке участников СВО и их семей, затронули вопросы общественного контроля, дальнейшее развитие общественной жизни в рамках Года единства народов России.