Что показали вице-адмиралу из Генштаба ВС РФ в Тюмени

Делегация Центральной конкурсной комиссии Всероссийского смотра-конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе работает в Тюмени. Председатель комиссии, замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский и члены комиссии в среду посетили ряд объектов.

По итогам 2025 года Тюменская область оказалась лучшей среди субъектов Центрального военного округа. Сейчас среди 5 регионов-финалистов округов определяется лучший в стране.

Гости ознакомились с работой филиале центра "Воин" и детско-юношеском центре "Град". В "Воине"6 где обучение проходит свыше 500 школьников и студентов они изучили материальную базу центра, площадки, где проходит подготовка курсантов, летний лагерь "Время юных героев". Также Цимлянский познакомился с будущими инструкторами филиалов Центра "Воин" со всей России, которые проходят подготовку в Тюмени.

Встреча в центре "Град" началась с возложения цветов к Мемориалу воинской славы. В учреждении проходят занятия по дзюдо и рукопашному бою, возрождаются традиции организации для курсантов офицерского вальса. Основное внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию, детей приобщают к связи поколений. Сейчас в центре обучаются 900 человек.

На примере поликлиники №5 Тюмени Владимир Цимлянский ознакомился с тем, как медучреждения взаимодействуют с военкоматом.В поликлинике работают свыше 1500 специалистов. Сотрудники выезжают в образовательные организации и обучают первой помощи преподавателей и учащихся.

В гимназии №4 обучается порядка 3 000 человек, работают 250 педагогов, активно ведется военно-патриотическая работа. Владимир Цимлянский осмотрел кабинет по основам безопасности и защиты Родины, который полностью оснащен всем необходимым.

В центре "Аванпост" вице-адмиралу презентовали направления работы по допризывной подготовке молодежи, делегация пообщалась с курсантами, посетила учебные занятия.