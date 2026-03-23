Школьники из Тюмени разработали учебную 3D-модель термокейса для работы в условиях вечной мерзлоты

Одиннадцатиклассники тюменского лицея № 81 Артем Коротких и Савелий Петельский создали 3D-модель термокейса для эффективного предотвращения растепления вечномерзлых грунтов. Прибор уже используют в Тюменском индустриальном университете в качестве учебного пособия для студентов.

"Я обучаюсь в специализированном классе физико-математического профиля "НОВАТЭК". В 10 классе нам поставили задачу разработать проект, который будет полезен и нужен компании. Поэтому мы вместе с Савелием сделали такую работу, а уже со временем довели ее до образовательного кейса, посвященного теме растепления вечномерзлых грунтов", - поделился Артем.

Он рассказал, что из-за глобального потепления мерзлота на Крайнем Севере перестает быть "вечной". Растепление многолетне-мерзлых грунтов представляет серьезный вызов для инфраструктуры в криолитозоне, в том числе для нефтегазовых компаний. Для безопасной работы в этой зоне применяют, например, термокейсы, которые изолируют скважину и исключают передачу температуры на грунт. Школьник отмечает, что их 3D-модель научит будущих специалистов лучше понимать данную тему.

"Прибор поможет проводить исследования прямо в университете, чтобы ребята не изучали тему при помощи фотографий и видео. В ноябре прошлого года проект презентовали в ТИУ на кафедре "Бурение нефтяных и газовых скважин", провели очные занятия со студентами. В результате одну модель передали. Теперь планирую печатать новые макеты и отправлять их в другие вузы", – сказал одиннадцатиклассник, - сообщает Тюменская линия.