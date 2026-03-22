Кардиологи из Ишима нашли способ выявлять заболевания сердца на ранних стадиях

Стресс-эхокардиографию стали применять в отделении функциональной диагностики Областной больницы №4 (г. Ишим). Исследование является "золотым стандартом" в мировой кардиологической практике, и важно отметить, что далеко не каждое лечебное учреждение области может похвастать наличием такого оборудования и компетенций.

Стресс-Эхо — это не просто УЗИ сердца, это функциональная проба. Пациенту предлагают покрутить педали на велоэргометре, и в этот момент специалист оценивает, как орган реагирует на физическую нагрузку. Метод позволяет увидеть участки миокарда, которые испытывают нехватку кровоснабжения (ишемию) только в момент усилия, оставаясь незаметными в состоянии покоя.

Исследование безопасно, но проводится только по назначению врача, так как нагрузка подходит не всем. Поэтому предварительный отбор на стресс-Эхо проводит врач-кардиолог. Как рассказал врач функциональной диагностики Дмитрий Нестеров, весь сеанс занимает около часа, а состояние пациента мониторируется в реальном времени. При малейших признаках ухудшения самочувствия исследование прекращается.

С момента внедрения методики диагностику прошли 29 человек. У двоих из них была выявлена скрытая патология — нарушение сократимости сердца на пике нагрузки. Сейчас эти пациенты направлены на коронароангиографию для уточнения тактики лечения.

Оборудование было приобретено на средства областного бюджета в рамках программы "Развитие здравоохранения Тюменской области", - сообщает Жанна Стрижак, пресс-секретарь ОБ №4 (г. Ишим).