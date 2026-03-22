Возможно ли похудение при отказе от мяса, объяснила врач

20 марта День отказа от мяса. В этот день некоторые могут задуматься не только о пользе такого шага для здоровья, но и о его влиянии на фигуру. Распространено мнение, что стоит убрать мясо из рациона – и вес начнет снижаться сам по себе. Однако, как отметила терапевт Екатерина Голубитских, все не так просто.

По словам специалиста, сам по себе отказ от мяса не гарантирует похудения. Ключевую роль играет то, чем человек заменяет привычные продукты.

– Похудеть можно, но если вы убираете мясо и начинаете заедать это углеводами – макаронами, булочками, сладким – то, наоборот, можно набрать вес", – пояснила врач.

Терапевт объясняет, что в таком случае организм получает избыток быстрых углеводов, уровень глюкозы в крови повышается, а лишняя энергия откладывается в виде жира. При этом увеличивается нагрузка на поджелудочную железу, а риск накопления висцерального жира становится выше.