Забота о здоровье полости рта включает и регулярные визиты к врачу

Своевременное обращение к специалистам может помочь выявить предраковое состояние. Так, например, в кабинет раннего выявления заболеваний Областной больницы № 3 обратилась женщина средних лет по направлению фельдшера. Пациентка жаловалась на образование на слизистой нижней губы. При этом она имела многолетний стаж курения. По её словам, оно появилось около двух недель назад, периодически кровоточило, вызывало дискомфорт и не заживало — самостоятельно женщина пыталась лечить его как герпес.

При осмотре акушерка кабинета раннего выявления заболеваний Полина Клюсова выявила образование в виде бледной бляшки на слизистой. Дополнительное обследование с использованием стоматоскопа показало свечение, характерное для предракового состояния.

Пациентка была направлена к онкологу для дообследования. По результатам обследования установлен диагноз — лейкоплакия нижней губы, которая не успела переродиться в злокачественное новообразование.

"Любые изменения на слизистой полости рта, которые не заживают в течение 10–14 дней, — это повод обязательно обратиться к специалисту. Особенно важно не откладывать визит людям с факторами риска, таким как курение. Ранняя диагностика позволяет выявить предраковые состояния и вовремя начать лечение", — отмечает Полина Анатольевна.

Внимательное отношение к своему здоровью и регулярные профилактические осмотры могут сыграть решающую роль, - сообщает Мегатюмень.