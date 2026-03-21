До начала весенних каникул у тюменских школьников осталась одна неделя

Через неделю тюменские школьники уйдут на весенние каникулы. С учетом выходных отдых для ребят продлится девять дней – до 5 апреля. Учебный год официально продолжится до 28 мая.

У выпускников 9 и 11 классов график зависит от ОГЭ и ЕГЭ. Последние звонки планируется провести 26 мая.

Отметим, что из-за каникул у школьников сокращено количество поездок по льготным транспортным картам, в марте и апреле их предусмотрено по 44. Если лимит будет израсходован, то карты будут действовать как льготные с пересадочным тарифом (одной бесплатной пересадкой в течение 60 минут). Пополнить баланс можно на официальном сайте https://www.oao-tts.ru/, - сообщает Вслух.ру.