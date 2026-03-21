От традиционных блюд до современных вариантов: чем сегодня кормят школьников в Тюмени

Работники столовой и учащиеся школы № 30 рассказали о школьных обедах.

В 50 тюменских школах за меню отвечает комбинат школьного питания "Центральный"

Заведующая столовой Татьяна Мясникова работает в школе 28 лет. Она вспоминает, что раньше рацион был скудным и разделял детей на тех, кто платит, и тех, кто нет:

– Когда я пришла, детей кормили одним комплексом. Кто платил – ел первое, второе и компот. Остальным давали бутерброд с колбасой и чай. Сейчас всё иначе. Сегодня у учеников есть выбор из двух комплексов. В меню – наггетсы, плов, пельмени, свежие фрукты и витаминизированное желе. Для старшеклассников доступен формат "шведский стол".

Самое популярное блюдо у детей, от первоклашек до старшеклассников, – макароны с наггетсами. Заведующая уточняет: наггетсы готовят из куриного филе на пару в конвектоматах, фритюра в школе нет.

– Мы боремся с сахарным диабетом, поэтому в компотах снижен процент сахара. Еще предусмотрены дополнительные диеты: безглютеновая, безмолочная и для диабетиков. Например, если коровье молоко ребенку нельзя, мы пюре можем на кокосовом приготовить и добавлять растительное масло вместо сливочного. Для тех, у кого непереносимость глютена, у нас специальный хлеб, а вместо макарон подаем овощи, – объясняет Татьяна Мясникова.

Меню специальных диет висит на отдельном стенде – на выбор также два комплекса. Чтобы для ученика готовили диетический рацион, родители должны предоставить в школу справку от врача.

– Сейчас всё – для детей. Мы вообще в другое время жили: что с поля принесем, то нам в школе и готовили – горошницу, пюре картофельное. Еще мы помидоры с огурцами выращивали. Селедку могли дать, очень редко бывали котлеты, – вспоминает заведующая.



Не так давно детям к пельменям, супам и кашам добавили еще и разные перекусы.

– Свежие морковные палочки, яблочные дольки в индивидуальных упаковках. Чипсы разные: яблочные, банановые, ягодные, свекольные. Бывает и микс – всё сразу в одном пакетике. Это ребята особенно любят, – перечисляет Татьяна Васильевна. – Кстати, овощи, из которых мы первое и второе готовим, нам везут уже очищенные, в герметичной упаковке. Ничего грязного. Морковь, свекла, картофельные шарики и дольки – всё нарезано. Только срок проверь да готовь.

Первоклашки Вика Венгер и Миша Хаустов добавили, что иногда им дают даже мороженое. Но и кашу в столовой они тоже любят.

– Она вкусная, без комочков, – важно отмечают малыши.

А за столом девятиклассников признались, что капуста в столовой очень даже вкусная, несмотря на скептические взгляды, - сообщает Тюменская область сегодня.