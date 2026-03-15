Автоинспекторы в Тюмени проводят проверки водительских удостоверений

В марте тюменские автоинспекторы особенно активно будут выявлять на дорогах Тюменской области водителей-"бесправников", учитывая рост ДТП с их участием за первые два месяца этого года.

"С начала года в регионе произошло 20 ДТП с участием водителей, не имеющих права управления транспортом, в них погибли 3 человека, 22 человека получили ранения. Водители-"бесправники" не должны выезжать на дороги общего пользования, подвергая опасности жизни других людей, именно поэтому Госавтоинспекция проводит массовые рейды по их выявлению и устранению от участия в дорожном движении", - сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Рейды по выявлению водителей, управляющих транспортом, не имея соответствующего права, пройдут в населенных пунктах, а также на региональных и федеральных автодорогах. В этом году сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области привлекли к административной ответственности более 900 водителей, не имеющих водительских удостоверений, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.