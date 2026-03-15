Автоинспекторы в Тюмени проводят проверки водительских удостоверений

15:31 15 марта 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В марте тюменские автоинспекторы особенно активно будут выявлять на дорогах Тюменской области водителей-"бесправников", учитывая рост ДТП с их участием за первые два месяца этого года.

"С начала года в регионе произошло 20 ДТП с участием водителей, не имеющих права управления транспортом, в них погибли 3 человека, 22 человека получили ранения. Водители-"бесправники" не должны выезжать на дороги общего пользования, подвергая опасности жизни других людей, именно поэтому Госавтоинспекция проводит массовые рейды по их выявлению и устранению от участия в дорожном движении", - сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Рейды по выявлению водителей, управляющих транспортом, не имея соответствующего права, пройдут в населенных пунктах, а также на региональных и федеральных автодорогах. В этом году сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области привлекли к административной ответственности более 900 водителей, не имеющих водительских удостоверений, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Теги: ГИБДД Тюменской области
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2026