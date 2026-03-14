Лечение противовирусными препаратами позволило пациентке справиться с циррозом печени

В ОКБ № 1 с жалобами на увеличение объема живота и пожелтевшие кожные покровы обратилась 67-летняя женщина. У нее выявили хронический гепатит С и начальную стадию цирроза печени. Терапия противовирусными препаратами помогла пациентке вылечиться.

"Сохранились диффузные изменения печени, но в плане цирроза она полностью компенсирована. Печень восстановилась. Если не добавлять к вирусной инфекции алкоголизм, сахарный диабет и вести здоровый образ жизни, то можно после лечения получить хороший результат", - рассказала врач-терапевт ОКБ № 1 Ольга Валерьевна Игошина.

Печень выполняет одновременно более 500 функций в организме: фильтрует кровь, синтезирует желчь, очищает организм от токсинов, получает и накапливает витамины, вырабатывает свой собственный белок, если его недостаточно поступает в организм с пищей. Кроме того, она отвечает за поддержание температуры тела. Если внешняя температура падает, печень согревает организм. Через нее проходят все вредные вещества, которыми человек дышит и питается.

У печени нет болевых рецепторов. Поэтому на ранней стадии тяжело выявить заболевание, которых насчитывается более 50. У большинства людей заболевание протекает бессимптомно. Однако имеется определенная симптоматика - вялость, быстрая утомляемость, снижение работоспособности. Многие пациенты отмечают тяжесть и боли в правом подреберье, но это чаще связано с сопутствующей патологией желчевыводящей системы.

"Острых вирусных гепатитов свежего заражения мы находим редко. Обращаются пациенты, которые были заражены 10-20 лет назад. А сейчас благодаря соблюдению санитарно-эпидемиологического режима шансов заразиться, например, в салонах красоты нет. Если используют многоразовый инструмент, то это уже риск".

Выздоровление возможно. Современные схемы лечения имеют меньше побочных эффектов и небольшую продолжительность курса.