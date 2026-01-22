В Общественной палате РФ предложили ввести плату за каждую попытку сдачи экзамена на права для дисциплинирования автолюбителей

Обязательную уплату госпошлины необходимо ввести за пересдачу экзаменов на получение водительского удостоверения. С таким предложением выступил член комиссии Общественной палаты (ОП) по безопасности и взаимодействию с ОНК, зампредседателя Всероссийского общества автомобилистов Владимир Коробчак, сообщают "Ведомости".

По его мнению, эта мера решит другие комплексные проблемы, которые возникли из-за введенного в апреле 2024 г. правила. Согласно ему, после трех неудачных попыток сдать экзамен на права можно только через полгода. Об этом он заявил во время дискуссии, посвященной совершенствованию подготовки водителей и допуска их к участию в дорожном движении.

Отсрочка между пересдачами длительностью в полгода "серьезно влияет на подготовку водителей для армии, для нужд спецоперации", отметил Коробчак. Кроме этого, наблюдается нехватка водителей категории С, D, E для нужд экономики. "Какая разница, сколько он будет сдавать? Давайте предложим от ОП и экспертного сообщества такую идею, что пусть платится госпошлина не только за выдачу водительского удостоверения, а за сдачу каждого экзамена", – сказал Коробчак. По его мнению, это заставит кандидатов в водители готовиться более качественно, а государство получит дополнительный доход.

Он отметил также несогласованную работу ведомств в направлении подготовки водителей, так как МВД и Минпросвещения России предлагают противоречащие друг другу правки. "Мы как лебедь, рак и щука. У нас нет единой системы, которая бы объединяла подготовку водителей и экзамен", – подытожил Коробчак. Рекомендации в окончательном варианте после голосования ОП планируется направить в МВД.

Он также затронул проблемы, связанные с Госавтоинспекцией. На примере Краснодарского края Коробчак рассказал о проблеме дефицита сотрудников, принимающих экзамены в сельской местности: "Нам эту проблему надо решать, потому что очереди на сдачу квалификационных экзаменов только увеличиваются".

Статистика, которая бы подтверждала, что введенная в 2024 г. отсрочка на повторную сдачу ухудшила подготовку водителей или привела к росту ДТП, отсутствует, сказала Екатерина Соловьева, автоюрист, эксперт направления "Народный фронт. Аналитика". Директор московской автошколы "Колесо" Дмитрий Болотников говорит, что в его организации большинство кандидатов в водители сдают экзамен со второй или третьей попытки. По его мнению, полугодовая отсрочка на повторную сдачу экзамена подготовку водителей не ухудшила.

"Из-за длительного ожидания будущим водителям приходится брать больше дополнительных занятий перед следующим экзаменом, чтобы вспомнить и восстановить навыки", – говорит Болотников.

Полугодовая отсрочка для пересдачи экзамена – это слишком большой срок, считает создатель общественного проекта "Подслушано у ДПС", капитан полиции в отставке Валентин Ильинов. Человек, который идет на экзамен в третий раз и не сдает его, фактически должен начинать обучение заново, добавляет член общественного совета при МВД Игорь Моржаретто.