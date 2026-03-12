Новые возможности для работы с Китаем появились у российских бизнесменов

В России запустили базу данных поставщиков КНР, заинтересованных в сотрудничестве с российскими компаниями. Усиление торговых связей с Китаем открывает перед малым и средним бизнесом масштабные перспективы. В условиях трансформации внешнеэкономических маршрутов поиск надежных партнеров становится важной задачей для компаний, нацеленных на экспорт.

Старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова:

Китай – одно из ключевых для России направлений международной торговли. За 2025 года портфель контрактов наших клиентов с партнерами из КНР вырос на 82%, а количество валютных счетов в юанях – на 49%.

База данных включает клиентов филиала банка в Шанхае, российские предприниматели могут бесплатно найти среди них будущих контрагентов для работы на рынке Китая. База компаний пополняется ежедневно, в ней уже собраны более 500 проверенных предприятий и данные о них: расширенные профили поставщиков с описанием их деятельности и продукции, контакты для прямой связи и другие параметры.

Сервис для поиска поставщиков КНР дополнил существующий комплекс инструментов для экспортеров. Отечественные компании уже пользуются опциями проверки партнёра, поддержки переговоров экспертами-китаистами и бесплатным обслуживанием на трех языках, включая китайский.