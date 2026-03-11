Жительницу тюменского села будут судить за попытку убить внучку

В Ярково арестовали местную жительницу, которая с лестничной площадки второго этажа сбросила собственную внучку 2025 года рождения - девочка получила черепно-мозговую травму и выжила только благодаря вовремя оказанной медпомощи.

Как пояснили в пресс-службе судов ТО, что девочка пострадала, когда ее мать уехала с братом и сожителем в кафе, оставив нетрезвой бабушке четырех несовершеннолетних внуков. Почему обвиняемая решила таким способом избавиться от самой младшей и как она это сделала - она не помнит, но в содеянном раскаивается.

В релизе сообщается, что по месту жительства женщина характеризуется отрицательно, употребляет спиртные напитки, не работает. По обвинению в покушении на убийство в отношении малолетней (ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ) ей может грозить от 8 до 20 лет лишения свободы.