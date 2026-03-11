Жительницу тюменского села будут судить за попытку убить внучку

16:14 11 марта 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Ярково арестовали местную жительницу, которая с лестничной площадки второго этажа сбросила собственную внучку 2025 года рождения - девочка получила черепно-мозговую травму и выжила только благодаря вовремя оказанной медпомощи.

Как пояснили в пресс-службе судов ТО, что девочка пострадала, когда ее мать уехала с братом и сожителем в кафе, оставив нетрезвой бабушке четырех несовершеннолетних внуков. Почему обвиняемая решила таким способом избавиться от самой младшей и как она это сделала - она не помнит, но в содеянном раскаивается. 

В релизе сообщается, что по месту жительства женщина характеризуется отрицательно, употребляет спиртные напитки, не работает. По обвинению в покушении на убийство в отношении малолетней (ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ) ей может грозить от 8 до 20 лет лишения свободы.

Теги: Ярковский район , арест , дети , покушение , суд , убийство
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2026