Тюменская полиция собрала гумпомощь для участников СВО

Полицейские Тюменской области подготовили гуманитарный груз для земляков-военнослужащих, выполняющих служебно-боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. в составе груза - продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, тёплая одежда и другие необходимые им вещи и предметы, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Поддержка военнослужащих остаётся важной частью патриотической и общественной деятельности сотрудников органов внутренних дел, является проявлением гражданской ответственности и сплочённости коллектива, а также возможностью выразить благодарность и уважение защитникам Отечества за мужество и верность долгу", - отмечается в сообщении.

Гуманитарный груз будет направлен бойцам СВО из Тюменской области через уполномоченные организации в ближайшее время.