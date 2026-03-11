Тюменский нефтегазовый кластер объединил 215 компаний России

Нефтегазовый кластер развивает промышленный потенциал не только Тюменской области, но и всей России, на сегодня его участниками являются 215 предприятий из 26 субъектов страны.

Ассоциация "Нефтегазовый кластер" продолжает системную работу по продвижению промышленных компаний региона на отраслевом рынке. Компаниям, которые в нее входят, оказывается комплексная поддержка: планирование, инвестирование, реализация, выстраивание коммуникации с заказчиками, продвижение, сбыт.

"Партнерство с Нефтегазовым кластером дает нам возможность участвовать в повестке всего сообщества, понимать, какие проблемы и задачи стоят у нашего нефтегазового сектора, напрямую общаться с заказчиками и предлагать им наши решения", - отметил главный конструктор одной из тюменских компаний Павел Колесников.

Среди мер поддержки - информационное продвижение технологических компетенций для отраслевых заказчиков и профессионального сообщества. Так, ассоциация совместно с центром информационных проектов реализовали медиапроект о промышленном потенциале региона.

Нефтегазовый кластер был создан в 2019 году при поддержке правительства Тюменской области. Он помогает эффективно отвечать на технологические вызовы, которые стоят перед отечественным ТЭКом, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.