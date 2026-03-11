Командно-штабные учения пройдут в России 11 и 12 марта

С 11 по 12 марта 2026 года в Тюменской области в рамках Всероссийских командно-штабных учений пройдут практические мероприятия с привлечением специалистов различных ведомств, основной и специальной техники экстренных служб.

Граждан просят соблюдать спокойствие.

Данные учения проходят в плановом режиме, как подчеркивает МЧС России по Тюменской области, для совершенствования знаний и практических навыков руководящего состава органов управления и сил РСЧС по вопросам предупреждения, ликвидации последствий ЧС природного характера и организации жизнеобеспечения населения.