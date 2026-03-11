Столичным бизнесменам рассказали о перспективных проектах Тюменской области

10:00 11 марта 2026
Замгубернатора Андрей Пантелеев совместно с "Альфа клубом" провел в Москве презентацию инвестпотенциала Тюменской области.

"Рассказали о наших подходах, об инвестстратегии и её 9 ключевых направлениях, о создании новой стратегии социально-экономического развития Тюменской области. Интерес вызвали действующие в регионе меры поддержки инвесторам и возможности индустриальных парков. Особое внимание уделили развитию сегмента Light Industrial. Во встрече приняли участие около 50 потенциальных инвесторов, представителей "Альфа клуба", - сообщил Пантелеев.

По словам замгубернатора, эта деловая встреча стала одним из примеров большой и системной работы, которую ведёт Единая инвестиционная команда Тюменской области InvestTyumen по привлечению инвесторов в регион.

Теги: АльфаБанк , Андрей Пантелеев , инвестиции , презентация
