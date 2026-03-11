Более тонны семян сосны высеют в тюменских питомниках и теплицах в этом году

Филиалы Тюменской авиабазы получили 1140 кг семян для выращивания посадочного материала. Посевная кампания начнется через несколько месяцев, а пока семена будут ждать своего часа в специальных хранилищах. Затем их отправят на предпосевную подготовку для повышения всхожести.

Сейчас мешки с семенами специалисты помещают в снежные бурты, где они будут храниться до наступления оптимальных сроков для посева.Этот этап называют стратификацией или снегованием. Он помогает "разбудить" семена перед посадкой естественным образом – так, как это происходит в природе. Если снегование не провести, то семена могут долго не всходить или вообще не дать ростков.

За несколько дней до начала посевной мешки с семенами извлекут из под снега, замочат в питательном растворе, обработают средствами защиты от болезней и вредителей, подсушат на свежем воздухе. И только после всех этих процедур лесоводы начнут высев в питомниках и теплицах.

В открытом грунте хвойные сеянцы достигают нужных размеров за 2–3 года, а в тепличных условиях можно вырастить сразу две ротации готовых сеянцев за один сезон.

Всего в 2026 году в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экологическое благополучие" в Тюменской области планируют вырастить свыше 16 млн сеянцев хвойных пород. Новые лесные культуры высадят на площади почти 2,6 тыс. га.