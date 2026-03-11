ИИ-помощников для информирования населения о паводках создали в Тюмени

ТюмГУ при поддержке правительства Тюменской области завершил разработку комплекса цифровых продуктов на базе искусственного интеллекта для оперативного информирования жителей региона в паводкоопасный период.
В состав решений вошли чат-бот с мультиагентной RAG-системой; веб-чат-бот, интегрированный с геопорталом gis.72to.ru; мобильное приложение "Паводок72" для ОС Android с голосовым интерфейсом и функцией построения маршрутов до пунктов временного размещения.
Что могут ИИ-агенты? Интегрируются с официальными источниками (геопортал, "Паводки 2025", данные МЧС); дают мгновенные ответы на вопросы об уровнях воды, пунктах эвакуации, выплатах и правилах поведения; строят безопасные маршрути с учётом геолокации пользователя; есть голосовой ввод и озвучивание ответов, доступ к инструкциям в офлайн-режиме.
Прототипы прошли внутреннее тестирование и готовы к пилотному внедрению. Решение позволит разгрузить кол-центры в пиковые периоды и обеспечить население круглосуточной достоверной информацией, отмечают в управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.
С презентацией разработок можно ознакомиться 19 марта на платформе Яндекс Телемост, в 16:00. Создатели покажут работу продуктов, ответят на вопросы и расскажут о перспективах внедрения в региональные информационные системы.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru