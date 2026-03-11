Ветеранов боевых действий приглашают на курс "СВОй вектор бизнеса"

В Тюмени 16 марта стартует проект "СВОй вектор бизнеса" - двухнедельный интенсив для участников и ветеранов боевых действий.

На образовательном курсе участникам помогут составить план действий для начала предпринимательской деятельности. Также предусмотрены семинары, лекции и мастер-классы. Спикерами выступят региональные эксперты.

В финале проекта участники подготовят четкую бизнес-модель, научатся анализировать рынок и конкурентов, разрабатывать маркетинговую стратегию.

Первое занятие состоится 16 марта, в 10:00, в Тюменском технопарке, зал "Тюмень" (2 этаж), сообщает информцентр правительства Тюменской области. Регистрация здесь.

Мероприятие проводится Центром "Мой бизнес" совместно с региональным филиалом Фонда "Защитники Отечества" в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".