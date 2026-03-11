Около полумиллиона тонн семян экспортировали тюменские компании в Казахстан и Монголию

С начала 2026 года Россельхознадзор проконтролировал 21 партию семян общим весом 501,2 тысячи тонн, предназначенных для экспорта из Тюменской области в Казахстан и Монголию, сообщет пресс-служба ведомства.

По результатам досмотров оформлен 21 фитосанитарный сертификат на семена зерновых культур, вся продукция прошла лабораторный контроль - карантинных объектов не обнаружено, продукция соответствует фитосанитарным требованиям страны-импортера.

В сравнении с аналогичным периодом 2025 года экспорт семенного материала увеличился почти на 5% (478 тонн семенного материала экспортировано в 2025 году).