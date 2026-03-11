42% обращений через “тревожную кнопку” приходится на молодежь

Через "тревожную кнопку" россияне заявляют о хищениях в среднем на сумму 6,7 тысяч рублей, подсчитали эксперты ВТБ. Чаще всего ее использует молодежь, самые крупные суммы – у пользователей старше 40 лет.

Наибольшая доля транзакций, по которым россияне нажимают "тревожную кнопку", приходится на СБП-переводы между физлицами (33,5%), на переводы по реквизитам - 18,6%, на переводы другому клиенту банка – 8,5%.



Активнее всего сервисом пользуются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет - это 42% обращений и 38% от сумм. А вот люди старше 40 лет обращаются в банк реже, но на более существенные суммы: 38% обращений и почти половина средств (49%).



"Тревожная кнопка" появилась в мобильном приложении в октябре 2025 года. Пользователь может отметить транзакцию как мошенническую в истории операций в мобильном приложении. Затем ему нужно ответить на несколько вопросов в чат-боте для формирования сообщения в Банк России и получения справки. Справка формируется автоматически, и клиент может скачать ее и использовать при обращении в правоохранительные органы.

Заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев: