Каждый второй зумер при покупке жилья рассчитывает на родителей, каждый четвёртый полагается на себя

45% представителей поколения зумеров (от 18 до 30 лет) из Тюмени мечтают обзавестись собственным жильём. Средняя предпочитаемая площадь квартиры — 73 кв. м. Приобрести недвижимость большинство зумеров (84%) планируют в ипотеку. При этом каждый второй (53,2%) рассчитывает на финансовую поддержку родителей, а каждый четвёртый (27,3%) полагается на собственные силы и применяет различные финансовые стратегии, чтобы быстрее накопить нужную сумму. Такие данные специалисты СберСтрахования жизни получили в ходе проведённого исследования.

Большинство молодых тюменцев (85%) хотели бы жить в квартире. Из них 48% планируют приобрести её на вторичном рынке и 37% — в новостройке. 4% сообщили о желании жить в таунхаусе и столько же в собственном доме. 7% пока не определились с выбором.

По данным исследования, средняя площадь жилья, которое хотят приобрести зумеры из Тюмени, — 73 кв. м. 37% опрошенных думают о квартире площадью до 40 кв. м, 23% — от 71 до 100 кв. м, 21% — более 100 кв. м, 19% — от 41 до 70 кв. м.

На покупку жилья молодые тюменцы рассчитывают потратить в среднем 4,6 млн рублей (с учётом средств, полученных в случае перепродажи имеющегося жилья). При этом в среднем по России этот показатель составляет 5,1 млн рублей. 53% тюменцев намерены вложить в недвижимость от 3 до 5 млн рублей, 26% — до 3 млн, 14% — от 5 до 10 млн, 7% — более 10 млн.

Большинство опрошенных (84%) планирует купить недвижимость в ипотеку. Также 78% намерены купить жильё за средства от продажи нынешнего жилья, 15% — получить бесплатно от родственников, города или предприятия, 13% — благодаря материнскому капиталу или субсидии. При этом 4% сообщили, что планируют снимать квартиру.

32,5% зумеров откладывают на покупку жилья с зарплаты, не используя финансовые инструменты. 14,9% размещают деньги во вклады, 4,5% используют для накопления акции, облигации и другие инвестиционные инструменты, 2,4% покупают драгоценные металлы и 1,8% копят с помощью накопительного страхования жизни (НСЖ). При этом 37,6% пока не делают специальных накоплений на покупку недвижимости.

При выборе жилья молодое поколение чаще всего (38,1% голосов) обращает внимание на локацию — центр города, определённый или статусный район. Второй по значимости фактор (29,9%) — инфраструктура района (магазины, кафе, спортивные клубы, поликлиники). На третьем месте — транспортная доступность (15,3%). Далее следуют возраст дома (11,9%), экологическая обстановка (7,7%), наличие парковки или гаража (7,6%), безопасность (7,2%), близость к месту учёбы, работы или к родителям (6,1%), технологичность жилья (система умного дома, дизайн интерьера — 1,7%).

Большинство зумеров (77,9%) планируют приобрести жильё для себя и своей семьи, 14,6% — с целью дальнейшего расширения жилплощади. 9,6% хотят купить недвижимость для получения дополнительного дохода через перепродажу, 1,5% — для сдачи в аренду.

Исследование проводилось в феврале 2026 года в российских городах с населением свыше 500 тыс. человек по выборке, отражающей социально-демографическую структуру населения.