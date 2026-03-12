Сбер снизил стоимость международных платежей для бизнеса в более чем 120 странах

Сбер улучшил условия международных расчётов для корпоративных клиентов, снизив комиссии — теперь бизнес будет платить меньше при расчётах с партнёрами в более чем 120 странах мира в различных валютах. Детали новых условий совершения международных платежей можно получить на выделенной линии поддержки клиентов Сбера по вопросам внешнеэкономической деятельности клиентов по номеру 8 800 200-94-45.

Клиенты Сбера могут проводить международные расчёты не только по классическим банковским каналам, но и альтернативными способами. Среди доступных направлений — Китай, Турция, ОАЭ и другие государства.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

Надёжные и доступные каналы международных расчётов — одна из ключевых потребностей бизнеса. Компании не просто ищут возможность отправить деньги за границу, а хотят делать это с предсказуемой стоимостью. Наши новые тарифы отвечают на этот запрос. Мы снизили комиссии по международным расчетам для всех категорий клиентов. При этом мы постоянно расширяем способы расчётов — от прямых переводов до сложных маршрутов по альтернативным каналам. Наша IT-платформа продолжит помогать предпринимателям выбирать оптимальный путь для каждого платежа, чтобы они могли сосредоточиться на развитии, а не на поиске способов провести деньги.

Сбер подбирает маршрут для каждого перевода с учётом множества факторов: страны назначения, товара, суммы и валюты платежа. Собственная IT-платформа банка автоматически анализирует условия и предлагает клиенту наиболее эффективный способ расчётов.

Банк предлагает несколько механизмов проведения операций: прямые расчёты через корреспондентские счета, транзакции через партнёрские банки и альтернативные схемы расчетов. Клиент может выбрать любой вариант или доверить подбор системе — в зависимости от конкретной задачи и географии поставок.